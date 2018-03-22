Путин обсудил с Совбезом «провокационную политику Великобритании»

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом России вопросы российско-британских отношений «в контексте недружественных шагов Лондона». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«В ходе совещания был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России», — сказал Песков.

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По его словам, также обсуждалось положение дел в Сирии.

«Путин подробно информировал участников совещания о множественных телефонных контактах с целым рядом глав зарубежных государств и руководителями международных организаций, в ходе которых обсуждались субстантивные вопросы двусторонних отношений и международных дел», — добавил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Британия планирует убедить страны ЕС выслать российских дипломатов.