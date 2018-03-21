Послы США и КНР отказались от участия во встрече МИД России по делу Скрипаля

В организованной российским МИДом встрече представителей зарубежных стран, где речь пойдет о заявлениях Лондона по делу Скрипаля, также не примут участие послы США и КНР, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, посол Китайской Народной Республики в Москве Ли Хуэй не приедет на встречу. Его американский коллега Джон Хантсман также будет отсутствовать.

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«Посол США в России Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД России. Посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне», — заявили в пресс-службе американской дипмиссии.

Ранее в британском посольстве сообщили, что посол Великобритании в России Лори Бристоу не будет участвовать в организованной российским МИДом встрече представителей зарубежных стран.