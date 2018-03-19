Аббас назвал американского посла «сыном собаки»

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана «сыном собаки» из-за поддержки еврейских поселений на территориях Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле», — сказал Аббас во время выступления перед соратниками по правящему движению ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины — «Газета.Ru»).

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Обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Ранее сообщалось, что Аббас заявил об отказе Палестины сотрудничать с США как с посредником в урегулировании.