Дудь припомнил Грудинину спор об усах

Журналист Юрий Дудь напомнил кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину о споре, который они заключили в ходе интервью.

В ходе интервью Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — сам журналист побреется налысо.

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Дудь в своем твиттере напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

Ранее сообщалось, что после обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин набирает 76,6%. Павел Грудинин набирает 11,8%, Владимир Жириновский набирает 5,66%. Ксения Собчак получила 1,67%, Григорий Явлинский — 1,04% голосов, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.