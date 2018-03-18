Путин об участии в выборах в 2030 году: я что, до 100 лет здесь буду сидеть
Владимир Путин отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента России в 2030 году ответил шуткой, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Давайте посчитаем. Это смешно, я что — до 100 лет здесь буду сидеть? Нет», — сказал Путин.
Он также ответил на вопрос о том «увидим ли мы нового Владимира Путина?».
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«Все течет, все меняется», — сказал Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.