Путин о деле Скрипаля: чушь, бред, нонсенс

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Путина, об отравлении Скрипаля и его дочери он узнал из СМИ.

«Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди погибли бы на месте. У России нет таких средств, мы все уничтожили под контролем наблюдателей», — сказал Путин.

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Он добавил, что Россия готова сотрудничать с Британией при расследовании.

Путин также заявил, что обвинения в причастности к отравлению российской стороны — «чушь, бред, нонсенс», и никто в России не позволил бы себе такие выходки накануне выборов и чемпионата мира по футболу.