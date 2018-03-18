Захарова назвала дело Скрипаля «вопросом глобального позора Британии»

Дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании является «вопросом глобального позора» страны, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает сайт НТВ.ru.

«Это даже не смешно уже. Это вопрос глобального позора Великобритании со всеми ее спецслужбами»,— сказала Захарова.

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Она также назвала происходящее в Великобритании «колоссальнейшим провалом», «мистификацией» и «сеансом магии с последующим разоблачением».

Ранее СМИ назвали возможный метод отравления Скрипаля.