Саакашвили пообещал «вернуть» Крым Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе акции протеста в Киеве пообещал «вернуть» Крым Украине, сообщает NewsOne.

«Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан — мы вернем себе и Крым… Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами», — заявил Саакашвили.

Реклама

Ранее сторонники экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вышли на майдан Независимости в центре Киева с требованием отставки президента Петра Порошенко.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.