В Крыму впервые в истории стартовали выборы президента России
В Крыму и Севастополе стартовали первые для региона выборы президента России.
По данным РИА «Новости», в голосовании смогут поучаствовать около 1,8 млн жителей полуострова.
В 08.00 мск в Крыму открылись 1206 избирательных участков, в Севастополе — 182 участка.
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В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента.