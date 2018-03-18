На Урале и в Поволжье открылись избирательные участки

Избирательные участки на президентских выборах открылись в 8.00 (6.00 мск) в Уральском федеральном округе и ряде регионов Поволжья, передает РИА «Новости».

В Челябинской области 110 избирательных участков начали свою работу. В Башкирии и Оренбургской области открылись 3436 и 1750 избирательных участков соответственно.

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В общей сложности в Югре открылось свыше 700 избирательных участков, а на Ямале — более 220.

При этом в Свердловской области начали свою работу более 2500 избирательных участков.

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