Цискаридзе проголосовал на выборах в Приморье

Артист балета, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в Артеме в Приморском крае, передает РИА «Новости».

«В моем поколении все заинтересовались выборами, прямо голосовали все скопом, обсуждали это, потому что нам не хотелось, чтобы та свобода, которая к нам пришла, изменилась», — сказал Цискаридзе.

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Он также отметил, что «после этого у меня такое отношение к выборам – сознательное».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России.