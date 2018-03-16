МИД России заявил протест из-за эксгумации советских солдат в польской Стараховице

Министерство иностранных дел России заявило протест послу Польши в связи с планами польской стороны эксгумировать останки советских воинов, которые захоронены в городе Стараховице (Свентокшиское воеводство). Об этом сообщается на сайте МИДа.

«В МИД России послу Польши в Москве Влодзимежу Марчиняку заявлен протест в связи с планируемой эксгумацией в г. Стараховице. Послу России в Варшаве Сергею Андрееву поручено посетить МИД Польши и потребовать прекращения подобных противоправных действий польской стороны», — сообщается на сайте ведомства.

Реклама

По данным ведомства, в Польше планируют эксгумировать останки советских воинов, которые захоронены в городе Стараховице и перезахоронить их на военном кладбище в городе Кельце.

«Аргументация, приведенная в оправдание переноса останков — якобы власти не могут оградить мемориал в Стараховице от повторяющихся случаев вандализма — поражает своим цинизмом. Сначала создается благоприятный информационный фон для действий вандалов, а потом следует признание в бессилии остановить их», — подчеркнули на сайте ведомства.

В МИДе также отметили, что статья №5 двустороннего межправового соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года предусматривает перезахоронение останков в государстве, в котором они захоронены, только в исключительных случаях. В ведомстве настаивают, что ситуация в Стараховице не относится к числу исключительных.