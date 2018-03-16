Путин обратился к россиянам и призвал прийти на выборы

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам прийти на выборы 18 марта, передает РИА «Новости».

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья. В ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России. Как действующий глава государства, считаю важным обратиться к вам накануне голосования. По Конституции нашей страны единственным источником власти является народ. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей», — сказал Путин.

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Путин добавил, что за кого отдать свой голос — личное решение каждого человека.

«В России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к Вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки», — заявил Путин.

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