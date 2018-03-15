Госдеп: новые санкции против России не связаны с выборами

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт отрицает, что расширение антироссиийских санкций приурочено к президентским выборам в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это просто чепуха, это чепуха. Санкции долго вводятся, по ним проводится долгое расследование. Мы за кулисами много работали над санкциями», — сказала Науэрт.

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Она также добавила, что российские чиновники «делают много диких предположений, и это одно из них».

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон ввел новые санкции против Москвы с учетом предстоящих выборов президента России.