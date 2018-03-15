Мюллер потребовал от Trump Organization предоставить документы по России

Специальный прокурор США по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году Роберт Мюллер запросил у Trump Organization документы, касающиеся связей с Россией, передает The New York Times.

Сообщается, что точные требования Мюллера на данный момент неизвестны. Ожидается, что расследование по данному делу затянется еще на несколько месяцев.

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Отмечается также, что это требование стало первым, когда Мюллер затребовал документы, напрямую связанные с бизнесом президента.

Ранее сообщалось, что республиканцы прекратили расследование в отношении связей кампании американского президента Дональда Трампа с Россией.