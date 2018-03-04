Порошенко увидел поддержку Украины в коалиционном правительстве Германии

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о создании коалиции с консервативным блоком (ХДС/ХСС) указывает на политическую поддержку Украины, написал политик в своем твиттере.

«Сердечно поздравляю наших немецких друзей с решением членов Социал-демократической партии Германии — вместе с ХДС/ХСС — создать новое федеральное правительство! Согласованное коалиционное соглашение — четкий указатель для продолжения политической поддержки Украины и завершения российской агрессии», — написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что социал-демократы выступили за коалицию с консерваторами Меркель.