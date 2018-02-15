Захарова заявила о вмешательстве Запада в дела России в контексте выборов

У России есть сведения о конкретных фактах вмешательства стран Запада во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«В отличие от бездоказательных обвинений о всемогущих русских хакерах и некоем российском влиянии на выборы в других странах, у нас как раз имеется информация о конкретных фактах деструктивного вмешательства ряда западных стран в наши внутренние дела в контексте президентской избирательной кампании», — сказала Захарова.

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Она также подчеркнула, что в случае, если деятельность подобного рода продолжится, российская сторона примет «жесткие контрмеры, включая публичную реакцию».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «одержимостью» информацию о вмешательстве России в промежуточные выборы в США.