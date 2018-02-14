«Группа Лимы» требует перенести президентские выборы в Венесуэле

Министры иностранных дел «Группы Лимы» выступили с критикой в адрес даты выборов президента Венесуэлы, которые назначены на 22 апреля, передает Reuters.

В заявлении министров говорится, в частности, что выборы в Венесуэле не могут считаться свободными и честными до тех пор, пока в тюрьмах будут содержаться политические заключенные.

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Отмечается, что к заявлению также присоединилась Канада.

Ранее сообщалось, что Венесуэлу лишили права голоса в ООН из-за долгов.