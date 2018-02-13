Абэ потребовал от КНДР вернуть похищенных граждан Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что потребовал от председателя Верховного собрания КНДР Ким Ен Нама вернуть граждан Японии, которые были похищены северокорейскими спецслужбами, передает РИА «Новости».

«Я прямо и решительно попросил господина Ким Ен Нама разрешить проблему похищенных и вернуть их всех домой», — сказал Абэ.

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По его словам, он также выразил позицию властей Японии по проблеме ядерной и ракетной программы.

Ранее сообщалось, что флаг объединения КНДР и Южной Кореи изменят из-за недовольства Японии.