Глава отдела кибербезопасности США заявила о взломе Россией систем голосования

Глава отдела кибербезопасности министерства внутренней безопасности США Джаннет Манфра заявила, что Россия взломала системы для голосования во время выборов президента США в 2016 году, передает NBC.

«Мы фиксировали нацеленность на 21 штат и в крайне малом числе случаев системы голосования были успешно взломаны», — сказала Манфра.

Реклама

По ее словам, она не могла говорить публично о засекреченной информации.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США плохо подготовлены к возможному «вмешательству» России в выборы.