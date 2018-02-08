Глава отдела кибербезопасности США заявила о взломе Россией систем голосования
Глава отдела кибербезопасности министерства внутренней безопасности США Джаннет Манфра заявила, что Россия взломала системы для голосования во время выборов президента США в 2016 году, передает NBC.
«Мы фиксировали нацеленность на 21 штат и в крайне малом числе случаев системы голосования были успешно взломаны», — сказала Манфра.
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По ее словам, она не могла говорить публично о засекреченной информации.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США плохо подготовлены к возможному «вмешательству» России в выборы.