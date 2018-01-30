Матвиенко: России есть, чем ответить на «кремлевский доклад»

России есть, чем ответить на «кремлевский доклад» минфина США, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА «Новости».

«Естественно, ответные меры с нашей стороны будут. Принцип взаимности был и остается краеугольным камнем политики в таких ситуациях», — сказала Матвиенко.

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По ее словам, соответствующие решения будут приняты на основе изучения как самого списка, так и последующих действий США.

«Тревоги, тем более, страха мы не испытываем. Нам есть чем ответить», — отметила Матвиенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона пока воздержится от ответных шагов на «кремлевский доклад» США.

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.