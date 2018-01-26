МИД: Россия не признает односторонние санкции США по КНДР

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что российская сторона не будет высылать граждан КНДР в соответствии с требованиями, содержащихся в новых санкциях США, передает РИА «Новости».

«Мы будем выполнять только санкции, которые принимает СБ ООН. И односторонние американские санкции не признаем», — сказал Моргулов.

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Он также отметил, что у России нет международных обязательств по их выполнению.

Ранее Минтранс сообщил о соблюдении санкций ООН в отношении КНДР.