Трамп призвал союзников США усилить давление на КНДР

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме призвал все страны объединиться и усилить давление на КНДР, чтобы покончить с ядерной угрозой. Об этом сообщает Express.

«Моя администрация с гордостью возглавила историческую инициативу в Совбезе ООН и во всем мире с целью объединить все цивилизованные страны в нашей кампании максимального давления, чтобы денуклеаризовать Корейский полуостров», – заявил Трамп.

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Он также обратился к партнерам и союзникам США и призвал их инвестировать в собственные силы безопасности и «выполнять свои финансовые обязательства».

Трамп выступил за ужесточение экономических санкций ООН против КНДР вскоре после того, как лидер страны Ким Чен Ын отказался прекратить испытания ядерных ракет, несмотря на многочисленные предупреждения.

Ранее президент, выступая на форуме в Давосе, назвал себя чирлидером США.