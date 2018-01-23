В администрации Порошенко рассказали о его зарплате

В администрации президента Украины Петра Порошенко ответили на вопрос о его зарплате, сообщает «Интерфакс-Украина».

В администрации сообщили, что зарплата Порошенко в 2017 году составила 336 тыс. гривен (659 тыс. рублей). Вся сумма зарплаты состоит из должностного оклада.

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Отмечается, что зарплата президента Украины была направлена на благотворительность.

Ранее сообщалось, что министерство финансов России раскрыло размеры зарплат министров.