В Херсонской области в результате атаки БПЛА погибла член избиркома

Член участковой избирательной комиссии (УИК) Новокаховского городского округа Херсонской области погибла в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии в Telegram-канале.

«В результате удара вражеского дрона погибла Морква Елена Витальевна — член УИК №23 Новокаховского городского округа. Ей было всего 35 лет», — говорится в заявлении.

На фоне произошедшего пресс-служба избиркома Херсонской области принесла соболезнования родителям и близким женщины.

18 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинский БПЛА атаковал село Великие Копани в Алешкинском округе. Беспилотник сбросил взрывное устройство на служебный автомобиль Новотроицкого РЭС, в результате чего погиб один энергетик. Еще три человека — сотрудники «Херсонэнерго» — получили ранения.

Первичную медицинскую помощь пострадавшим оказали в местном фельдшерско-акушерском пункте. Далее врачи должны были решить вопрос о транспортировке раненых в районную больницу.

Ранее в Херсонской области во время атаки со стороны украинских войск погибли два мирных жителя.