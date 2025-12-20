На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области женщина подорвалась на взрывном устройстве

Гладков: у Безлюдовки при срабатывании взрывного устройства погибла женщина
РИА Новости

Женщина погибла в результате срабатывания взрывного устройства в районе села Безлюдовка в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений она скончалась на месте», — написал глава российского субъекта.

Также губернатор рассказал, что в городе Шебекино украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина — у него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Бойцы самообороны доставили жителя в Шебекинскую центральную районную больницу.

«После оказания необходимой помощи бригада СМП (скорой медицинской помощи — «Газета.Ru») транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 в Белгороде», — подчеркнул Гладков.

Он добавил, что подвергшаяся атаке машина получила повреждения.

19 декабря в районе села Борки в Валуйском округе Белгородской области был обнаружен автомобиль, подвергшийся удару со стороны украинских войск. Предварительно, ВСУ атаковали транспортное средство 17 декабря. Как рассказал глава региона, погибли две женщины.

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал пятимесячный ребенок.

