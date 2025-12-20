«Дети жестоки»: в Думе призвали заступиться за подозреваемую в насилии учительницу из Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО на два месяца молодую учительницу Афину Симеонидис, подозреваемую в совращении несовершеннолетних — ее мать отвергла обвинения. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» призвала общественность не делать поспешных выводов и не обвинять Симеонидис. Не исключено, что дети из мести могли обвинить учителя, отметила она.

«12-летние ребята, о которых читаешь много любопытного, не отличаются ни примерным поведением, ни желанием постигать азы иностранного языка. Это ребята, которые замечены за скандалами, приставанием к сверстникам, и даже приводы, оказывается, были в полицию. Хорошо бы все-таки вмешаться родителям, которые несут ответственность за воспитание своих детей. Мне представляется, что эта история требует еще очень длительного расследования. Давайте не будем стремиться осуждать молодую учительницу и взваливать на нее обвинение. К сожалению, дети очень жестоки, и мы не единожды убедились в этом. И в случае нападения на учителя в Санкт-Петербурге, и история, которая произошла в Одинцово. Но я твердо скажу, что учителей надо защитить — защитить во всех смыслах. В конце концов, дать право самому учителю меры самозащиты предпринимать в отношении детей, которые неправильно понимают, что такое свобода на сегодняшний день», — заявила депутат.

Останина отметила, что в российском обществе сформировалось уничижительное отношение к педагогам. Депутат также не поверила, что Афина Симеонидис могла совершить преступление.

«Мне думается, что сегодня статус учителя принижен настолько, начиная от низкой заработной платы и заканчивая местом в обществе нашего учителя. Несмотря на все заявления о том, что эта профессия входит в число наиболее значимых, престижных. Пока на высокий общественный пьедестал мы нашего учителя не поставили. Надо, чтобы каждый педагог ощущал себя человеком, с одной стороны, защищенным. С другой стороны, повторяю, что то место, которое учитель занимал в нашем обществе, мы должны вернуть. И в данном случае то, что мы читаем о выпускнице с отличием, [которая] окончила университет имени Герцена, очень престижный вуз, уважаемый. Она была волонтером, человеком сверхъярким. Мне трудно поверить, что эта молодая учительница могла посягать на сексуальную неприкосновенность детей. А вот желание оболгать, к великому сожалению, у детей, только чтобы прославиться, это вполне себе может быть. Давайте не будем лишать права на человеческое общение нашего учителя. Только потому, что кому-то захотелось еще раз очернить наших педагогов», — сказала она.

Издание Baza 18 декабря сообщило, что суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО на два месяца молодую учительницу Афину Симеонидис, подозреваемую в насилии над двумя учениками. Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Она выпускница педагогического университета им. Герцена, волонтер общественных госорганизаций. Мать Симеонидис в разговоре с изданием отвергла обвинения в адрес дочери. По ее словам, дети обвинили Афину «из мести». Один из учеников, как отметило издание, признавался при других учениках в любви к Симеонидис. Влюбленный в учительницу мальчик ходил к ней на репетиторство с апреля вместе с другом, сообщила Baza. Они написали заявление в полицию в начале декабря.

