«Машенька» получила от Путина варенье и шоколад

В пекарню «Машенька» в Люберцах доставили новогодние угощения от Путина

В люберецкую пекарню «Машенька», которая прославилась после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, доставили новогодние угощения от главы государства, передает ТАСС.

Как уточняет агентство, лидер отправил туда корзину с вареньем, шоколадом и другими угощениями.

Накануне во время программы «Итоги года» владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов спросил российского лидера о переходе на новую систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей с 2026 года. Президент заявил, что бизнес не должен пострадать от изменений.

Максимов пообещал прислать политику пирожки с капустой, картошкой, луком и яйцом и со свежей ягодой, изготовленные по традиционным русским рецептам, и выполнил обещание на следующий день. Кремль опубликовал видео, на котором Путин пьет чай с полученной из пекарни выпечкой.

После вопроса на прямой линии глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил заведение и пообещал поддержку коллективу предприятия и местным жителям. МИД также следит за судьбой «Машеньки».

Ранее спустя сутки после обращения к Путину под Тверью появилась мобильная баня.