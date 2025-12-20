«Машенька» получила от Путина варенье и шоколад

В люберецкую пекарню «Машенька», которая прославилась после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, доставили новогодние угощения от главы государства, передает ТАСС.
Как уточняет агентство, лидер отправил туда корзину с вареньем, шоколадом и другими угощениями.
Накануне во время программы «Итоги года» владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов спросил российского лидера о переходе на новую систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей с 2026 года. Президент заявил, что бизнес не должен пострадать от изменений.
Максимов пообещал прислать политику пирожки с капустой, картошкой, луком и яйцом и со свежей ягодой, изготовленные по традиционным русским рецептам, и выполнил обещание на следующий день. Кремль опубликовал видео, на котором Путин пьет чай с полученной из пекарни выпечкой.
После вопроса на прямой линии глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил заведение и пообещал поддержку коллективу предприятия и местным жителям. МИД также следит за судьбой «Машеньки».
