Зеленский ответил на предложение Путина по выборам на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что на утраченных территориях выборы проводиться не будут. Об этом пишет «Укринформ».

Таким образом глава государства ответил на предложение президента РФ Владимира Путина в случае проведения выборов на Украине учесть голоса граждан, проживающих на российских территориях.

«На неконтролируемых Украиной территориях <...> не могут проводиться выборы, потому что понятно, как они будут проводиться», — сказал Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру,

В то же время он отметил, что Киев может столкнуться с организационными сложностями при проведении выборов, так как большое число украинцев в настоящее время находятся за рубежом. По словам главы государства, министерство иностранных дел Украины работает над созданием заграничной инфраструктуры для голосования.

20 декабря Зеленский сообщил, что не намерен держаться за свой пост и готов провести демократические выборы на Украине. Но, как он сказал, голосование можно будет организовать, только если будут обеспечены все возможности.

Накануне Путин провел прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. В ходе мероприятия он обратил внимание, что в РФ выборы проходили на фоне проведения специальной военной операции. При этом российские власти не требовали никаких гарантий безопасности, напомнил он.

Ранее на Украине подсчитали, во сколько стране обойдется проведение выборов.