«В приятном шоке»: владелец пекарни в Люберцах рассказал, что подарил Путин

Владелец пекарни «Машенька» Максимов получил от Путина икону и редкое вино

Владелец люберецкой пекарни «Машенька» Денис Максимов распаковал подарок президента РФ Владимира Путина, который получил после прямой линии. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

На кадрах видно, что политик прислал бизнесмену и его семье сувениры, конфеты, крымский мед, несколько бутылок вина «Усадьба Дивноморское», которое подают в Кремле на приемах высокого уровня, и игристое «Новый Свет».

«Предприниматель в приятном шоке», — описал эмоции владельца пекарни Юнашев.

Максимов назвал главным подарком, полученным от Путина, икону Георгия Победоносца в серебряном окладе. Бизнесмен также рассказал, что собирается оставить шампанское на Рождество.

Накануне во время программы «Итоги года» владелец люберецкой пекарни «Машенька» спросил российского лидера о переходе на новую систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей с 2026 года. Президент заявил, что бизнес не должен пострадать от изменений.

Максимов пообещал прислать политику пирожки с капустой, картошкой, луком и яйцом и со свежей ягодой, изготовленные по традиционным русским рецептам, и выполнил обещание на следующий день. Кремль опубликовал видео, на котором Путин пьет чай с полученной из пекарни выпечкой.

После вопроса на прямой линии глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил заведение и пообещал поддержку коллективу предприятия и местным жителям. МИД также следит за судьбой «Машеньки».

