Свердловский минздрав проверит ситуацию с лекарствами в Краснотурьинске после жалоб Путину

Свердловский минздрав проверит обеспечение лекарствами жителей Краснотурьинска
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Комиссия министерства здравоохранения Свердловской области проверит работу по обеспечению жителей Краснотурьинска льготными лекарствами. Об этом сообщили в областном ведомстве.

Поручение насчет проверки дали губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава областного минздрава Татьяна Савинова.

«В Краснотурьинск выехала комплексная комиссия специалистов минздрава Свердловской области для анализа работы по обеспечению жителей льготными лекарственными препаратами в городе», — рассказали в минздраве.

Специалисты проанализируют работу с выпиской лекарств льготникам и наличие препаратов в городских аптеках.

Проверка была организована после того, как во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным житель Краснотурьинска пожаловался на нехватку некоторых льготных лекарств. По его словам, в поликлиниках это объяснили отсутствием финансирования.

После этого Свердловское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело о халатности.

19 декабря в ходе прямой линии Владимир Путин высказался о ценах на льготные лекарства в частных аптеках. Как подчеркнул российский лидер, даже там льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам.

Ранее организация «Движение против рака» заявила о нехватке препаратов для онкобольных.

