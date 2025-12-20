На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, зачем папа Римский по ночам регулярно выходит в сеть

La Repubblica: Лев XIV по ночам учит немецкий при помощи онлайн-приложения
true
true
true
close
Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Лев XIV использует приложение Duolingo для изучения немецкого языка по ночам, пишет La Repubblica.

Итальянская газета уточняет, что понтифика узнали по нику @drprevost, которым он пользовался в сети до избрания на пост папы Римского. Ватикан официально не комментировал эту информацию, но брат Льва XIV Джон Превост в интервью сообщил, что понтифик действительно может изучать немецкий, когда у него бессонница.

В статье говорится, что папа Римский также ежедневно перед отходом ко сну играет в онлайн-игры Wordle (игрок должен за шесть попыток угадать загаданное слово) и Words With Friends (аналог «Скрабла». — «Газета.Ru»), в том числе с Превостом. Так он отвлекается и поддерживает отношения с семьей.

По словам брата папы Римского, 70-летний Лев XIV играет в теннис. Когда в его Апостольском дворце доделают ремонт, там оборудуют спортивный зал.

В сентябре понтифик отверг идею создания его виртуального образа с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы верующие могли беседовать с его аватаром. Он выразил опасение из-за того, что люди могут забыть о «ценности человечества», ставя в приоритет цифровое пространство.

Ранее мотоцикл папы Римского ушел с молотка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами