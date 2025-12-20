Выяснилось, зачем папа Римский по ночам регулярно выходит в сеть

Папа Римский Лев XIV использует приложение Duolingo для изучения немецкого языка по ночам, пишет La Repubblica.

Итальянская газета уточняет, что понтифика узнали по нику @drprevost, которым он пользовался в сети до избрания на пост папы Римского. Ватикан официально не комментировал эту информацию, но брат Льва XIV Джон Превост в интервью сообщил, что понтифик действительно может изучать немецкий, когда у него бессонница.

В статье говорится, что папа Римский также ежедневно перед отходом ко сну играет в онлайн-игры Wordle (игрок должен за шесть попыток угадать загаданное слово) и Words With Friends (аналог «Скрабла». — «Газета.Ru»), в том числе с Превостом. Так он отвлекается и поддерживает отношения с семьей.

По словам брата папы Римского, 70-летний Лев XIV играет в теннис. Когда в его Апостольском дворце доделают ремонт, там оборудуют спортивный зал.

В сентябре понтифик отверг идею создания его виртуального образа с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) для того, чтобы верующие могли беседовать с его аватаром. Он выразил опасение из-за того, что люди могут забыть о «ценности человечества», ставя в приоритет цифровое пространство.

