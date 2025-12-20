На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили об угрозе изоляции Одессы после российских ударов

Вице-премьер Кулеба заявил об угрозе изоляции Одессы после ударов ВС РФ
true
true
true
close
Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба выразил обеспокоенность тем, что российские войска, нанося удары по мостам и другим важным объектам транспортной инфраструктуры, по всей видимости, стремятся к изоляции южной части страны. Своими соображениями он поделился в Telegram-канале.

Кулеба утверждает, что обстрелы не прекращаются и Вооруженные силы Российской Федерации систематически атакуют логистическую инфраструктуру и порты в Одесской и Николаевской областях. В частности, в порту Южный были поражены топливные резервуары.

По словам чиновника, логистика Одесской области «целенаправленно уничтожается» в попытке «прервать сообщение» на юге Украины.

«Несмотря на постоянные удары, в области идет работа по ликвидации последствий массированных атак», — написал Кулеба.

Как отмечает российское издание «Военное обозрение», после повреждения моста в Затоке 14 декабря, которое временно вывело его из строя, российская армия продолжила атаки, нанеся серию комбинированных ударов по мосту в Маяках. Поскольку переправа является ключевым звеном, соединяющим южную и северную части Одесской области, ее разрушение может привести к фактической дезинтеграции региона на две части, отмечают журналисты.

Данный участок дороги играет стратегически важную роль, представляя собой один из двух наземных путей, связывающих южную Бессарабию с остальной территорией Украины. Регион, по сути, оказался зажат между Румынией, Молдавией, Черным морем и Днестровским лиманом. В качестве временной меры Киев рассматривает возможность создания понтонной переправы через Днестр. Однако понтонный мост через реку, ширина которой составляет 180 метров, представляет собой крайне уязвимый объект для атак с использованием беспилотных летательных аппаратов, говорится в публикации.

Ранее эксперт раскрыл последствия удара по мосту в Одесской области для Украины.

