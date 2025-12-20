Шмыгаль сообщил о строительстве ВСУ укреплений по всей линии фронта

Государственная специальная служба транспорта (ГССТ), находящаяся под контролем Вооруженных сил Украины, ведет активное строительство оборонительных сооружений вдоль всей линии фронта. Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, укрепления возводятся в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях, а также на территории контролируемых Киевом частях ДНР.

«Так, силами ГССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысяч километров противотанкового рва, более 1 тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа «Егоза» и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия», — добавил Шмыгаль.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что украинские военнослужащие испытывают сложности с обустройством укреплений на оборонительных рубежах в Харьковской области. По их данным, во многих подразделениях отмечены перебои в поставках строительных материалов по каналам тылового обеспечения.

