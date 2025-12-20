Государственная специальная служба транспорта (ГССТ), находящаяся под контролем Вооруженных сил Украины, ведет активное строительство оборонительных сооружений вдоль всей линии фронта. Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, укрепления возводятся в Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях, а также на территории контролируемых Киевом частях ДНР.
«Так, силами ГССТ построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысяч километров противотанкового рва, более 1 тысячи километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа «Егоза» и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия», — добавил Шмыгаль.
До этого в российских силовых структурах сообщили, что украинские военнослужащие испытывают сложности с обустройством укреплений на оборонительных рубежах в Харьковской области. По их данным, во многих подразделениях отмечены перебои в поставках строительных материалов по каналам тылового обеспечения.
