На Западе признали успехи нового российского оружия

NI: российские военные умеют адаптироваться, поэтому побеждают
Минобороны РФ

Возрастающая активность российской авиации в зоне проведения специальной военной операции ставит под сомнение утверждения о неспособности оборонной промышленности России производить современную технику в значительных объемах. Такое мнение выразил член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в своей статье для The National Interest.

«В течение многих месяцев комментаторы, поддерживающие НАТО, утверждали, что Россия рушится в результате сопротивления Украины в продолжающемся конфликте. Согласно этой версии, Россия подпитывается устаревшими запасами систем советской эпохи. И как только резервы истощатся, она якобы будет окончательно уничтожена. Однако трещины в этом нарративе назревали уже давно», – пишет автор.

Он подчеркнул, что даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал способность России производить вооружение в три раза быстрее, чем это может сделать альянс. В частности, автор обратил внимание на недавнюю поставку истребителей Су-34, назвав их ключевыми самолетами в российской военной авиации на сегодняшний день.

«Усвоенные уроки были быстро применены ВС России. Именно поэтому русские неизменно воюют лучше и побеждают украинцев. В условиях войны армии адаптируются или погибают — и Россия адаптировалась», – резюмировал Вайхерт.

До этого обозреватель NI Питер Сучиу заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим, «но только для авиашоу». Он отметил, что машина «произвела фурор на выставке Aero India», однако индийские СМИ позже написали, что Нью-Дели и Москва не приблизились к заключению сделки.

Ранее американский журналист назвал «катастрофой» российский истребитель.

