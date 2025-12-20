На северо-востоке Украины начались перебои со светом после прилетов бомб

В окрестностях Изюма в Харьковской области Украины начались перебои с электроснабжением. Об этом сообщает в Telegram-канале городская военная администрация.

В предыдущих постах власти предупредили о воздушной тревоге. В Изюме прогремело около 10 взрывов.

По предварительной информации, в городе произошли прилеты авиационных бомб КАБ/ФАБ. После этого несколько районов были обесточены.

До этого отключение света случилось в Николаеве на юге Украины. На этом фоне в городе развернули так называемые пункты несокрушимости. Там жители могут зарядить электроприборы и обогреться.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.