На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экваториальная Гвинея предложила площадку для саммита Россия-Африка в 2026 году

МИД: Экваториальная Гвинея готова принять саммит Россия-Африка в 2026 году
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Экваториальная Гвинея выразила готовность стать принимающей стороной для следующего саммита «Россия-Африка», запланированного на 2026 год. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ, пишет ТАСС.

«Мы полностью готовы продолжать наше сотрудничество [с РФ] и мы готовы принять следующий саммит Россия - Африка в нашей стране в 2026 году», — заявил он в ходе выступления на пленарном заседании министерской конференции форума «Россия-Африка».

По мнению министра, проведение саммита в Экваториальной Гвинее будет способствовать укреплению российско-африканских связей во всех сферах и привнесет значительный вклад в сотрудничество в контексте развития. Он также подчеркнул, что Африка видит в России надежного стратегического партнера и заинтересована в активизации взаимодействия в таких приоритетных областях, как энергетика, сельскохозяйственный сектор и образование.

До этого посол Российской Федерации в Аддис-Абебе Евгений Терехин подчеркнул возможность проведения саммита «Россия-Африка» в будущем году в Эфиопии.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Вторая министерская конференция проходит с 19 по 20 декабря.

Ранее Лавров рассказал о росте доли расчетов РФ и стран Африки в рублях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами