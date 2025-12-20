Экваториальная Гвинея предложила площадку для саммита Россия-Африка в 2026 году

Экваториальная Гвинея выразила готовность стать принимающей стороной для следующего саммита «Россия-Африка», запланированного на 2026 год. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ, пишет ТАСС.

«Мы полностью готовы продолжать наше сотрудничество [с РФ] и мы готовы принять следующий саммит Россия - Африка в нашей стране в 2026 году», — заявил он в ходе выступления на пленарном заседании министерской конференции форума «Россия-Африка».

По мнению министра, проведение саммита в Экваториальной Гвинее будет способствовать укреплению российско-африканских связей во всех сферах и привнесет значительный вклад в сотрудничество в контексте развития. Он также подчеркнул, что Африка видит в России надежного стратегического партнера и заинтересована в активизации взаимодействия в таких приоритетных областях, как энергетика, сельскохозяйственный сектор и образование.

До этого посол Российской Федерации в Аддис-Абебе Евгений Терехин подчеркнул возможность проведения саммита «Россия-Африка» в будущем году в Эфиопии.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Вторая министерская конференция проходит с 19 по 20 декабря.

Ранее Лавров рассказал о росте доли расчетов РФ и стран Африки в рублях.