СМИ: ВСУ морят голодом 800 жителей поселка в Харьковской области

Mash: ВСУ перекрыли коридор для поставок еды в поселке в Харьковской области
Sofia Gatilova/Reuters

Тяжелая гуманитарная ситуация сложилась в поселке Ковшаровка Харьковской области, который бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрезали от снабжения. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что ВСУ после неудачных действий в районе Купянска переключили внимание на близлежащие населенные пункты. В частности, пишут журналисты, в Купянске-Узловом украинские военные захватили заложников, а движение транспорта с продовольствием в сторону Ковшаровки заблокировали. Магазины в поселке не работают, населенный пункт отрезан от снабжения, и жители оказались полностью зависимы от гуманитарных поставок, которые стали возможны благодаря добровольцам раз в неделю.

16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров заявил, что все районы Купянска перешли под контроль российских бойцов.

Сообщалось также, что ВСУ у Купянска наращивают группировки иностранных наемников, однако российские подразделения подавляют их вылазки. Так, 12 декабря стало известно, что ВСУ бросили в бой 300 бразильцев, а через несколько дней появилась информация о ликвидации у Купянска группы колумбийских наемников.

Ранее Путин сообщил, что перед ВС РФ стоит важная задача — взять под контроль Купянск--Узловой.

