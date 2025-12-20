На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В полиции назвали БПЛА с российским флагом над Киевом фейком, а потом передумали

В полиции установят детали появления дрона с флагом России над Киевом
true
true
true

В полиции Киева назвали информацию о дроне с флагом РФ над столицей фейком, а потом изменили мнение. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сначала в полиции заявили, что проверили появившуюся в сети информацию о БПЛА с российским триколором, но она не подтвердилась. Однако затем ведомство установило, что в Киеве действительно был поднят беспилотник.

По словам спикера Нацполиции, сейчас правоохранители устанавливают детали происшествия.

20 декабря над Киевом пролетел дрон с российским флагом. Квадрокоптер поднялся в небо, некоторое время полетал, а затем стал падать. Воздушную тревогу в городе не объявляли. Кто запустил дрон, неизвестно. Местные жители поделились кадрами пролета беспилотника с флагом в соцсетях.

В августе этого года в городе Камышине Волгоградской области над средней школой №10 подняли сербский флаг. Бело-сине-красный триколор России повесили вверх ногами. Недоразумение вызвало бурную реакцию в местных пабликах. Некоторые сочли случившееся не ошибкой, а халатностью, за которую «можно и присесть».

Ранее Пентагон в День флага опубликовал картинку с «российскими триколорами».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами