В полиции назвали БПЛА с российским флагом над Киевом фейком, а потом передумали

В полиции установят детали появления дрона с флагом России над Киевом

В полиции Киева назвали информацию о дроне с флагом РФ над столицей фейком, а потом изменили мнение. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сначала в полиции заявили, что проверили появившуюся в сети информацию о БПЛА с российским триколором, но она не подтвердилась. Однако затем ведомство установило, что в Киеве действительно был поднят беспилотник.

По словам спикера Нацполиции, сейчас правоохранители устанавливают детали происшествия.

20 декабря над Киевом пролетел дрон с российским флагом. Квадрокоптер поднялся в небо, некоторое время полетал, а затем стал падать. Воздушную тревогу в городе не объявляли. Кто запустил дрон, неизвестно. Местные жители поделились кадрами пролета беспилотника с флагом в соцсетях.

В августе этого года в городе Камышине Волгоградской области над средней школой №10 подняли сербский флаг. Бело-сине-красный триколор России повесили вверх ногами. Недоразумение вызвало бурную реакцию в местных пабликах. Некоторые сочли случившееся не ошибкой, а халатностью, за которую «можно и присесть».

Ранее Пентагон в День флага опубликовал картинку с «российскими триколорами».