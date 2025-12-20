Зеленский не исключил, что соглашения по Украине не будет

Зеленский допустил, что соглашения по урегулированию на Украине может и не быть

Соглашение по урегулированию конфликта на Украине пока отсутствует, и его может и не быть. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступление которого транслировал его офис на видеохостинге YouTube.

В субботу, 20 декабря, глава государства провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Мероприятие состоялось в Киеве.

«Его (соглашения по урегулированию конфликта. — «Газета.Ru») может не быть. Его сегодня нет. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда боевые действия остановлены», — сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.

20 декабря в Майами состоялась встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы.

В тот же день агентство Reuters со ссылкой на российский источник сообщило, что специальный посланник президента РФ Кирилл Дмитриев направляется в Майами на переговоры со специальным представителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. При этом авторы публикации отметили, что трехсторонние контакты с участием делегации Украины не планируются.

Позднее Дмитриев подтвердил, что летит в США. Комментируя ситуацию, сенатор Григорий Карасин допустил, что во время поездки спецпосланника российского лидера в Майами могут случиться подвижки в достижении мира.

Ранее Путин рассказал, на чьей стороне «мяч» в вопросе урегулирования на Украине.