В Тыве вспыхнул крупный пожар в здании «Межегей угля»

МЧС: в Тыве загорелось административно-бытовое здание компании «Межегей уголь»
МЧС России

Пожар произошел в двухэтажном административно-бытовом здании компании «Межегей уголь» в Тандинском районе Республики Тыва. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что охваченное огнем строение расположено в девяти километрах от села Кочетова. Пламя распространилось на площади 700 квадратных метров.

«К тушению привлечены 17 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники», — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что в результате пожара никто не пострадал. К текущему моменту специалисты локализовали возгорание, опасность распространения огня на другие объекты отсутствует.

Днем 20 декабря на Первомайской улице в Москве загорелся жилой дом. Пламя распространилось в квартире на 15-м этаже здания. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, при этом жильцы самостоятельно эвакуировались из помещений. По данным Telegram-канала 112, возгорание могло произойти из-за новогодней гирлянды. Предварительно, никто из людей не пострадал.

Ранее на складе транспортной компании в Новосибирске произошел крупный пожар.

