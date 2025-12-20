На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан предупредил о роковых последствиях отправки войск ЕС на Украину

Орбан предупредил, что отправка войск ЕС на Украину приведет к войне с Россией
Yves Herman/Reuters

Запад приближается к опасной черте в отношениях с Россией из-за обсуждения отправки «миротворцев» на Украину, а также инициатив по конфискации российских активов и выплате компенсаций Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чье выступление транслировал телеканал М1.

«Немцы подумывают об отправке миротворческих сил на Украину. А что будет, если они попадут под огонь российских войск и начнут стрелять в ответ? Это называется войной», – подчеркнул глава венгерского правительства, отвечая на вопросы сторонников правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» во время встречи в Сегеде.

По его мнению, к подобным рискованным призывам со стороны ряда европейских лидеров нужно относиться с максимальной осторожностью.

«Мы находимся на грани войны», — заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии также отметил опасность предложений Европейской комиссии о конфискации замороженных российских активов и идею о том, что Россия должна выплатить репарации за ущерб, причиненный Украине в ходе текущего конфликта.

Ранее Мерцу объяснили, почему армии Европы не смогут дать отпор России на Украине.

