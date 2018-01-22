Порошенко оговорился и заявил, что землю Донбасса топчет «сапог украинского оккупанта»

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления ко Дню соборности Украины 22 января оговорился и заявил, что землю в Донбассе топчет «сапог украинского оккупанта», передает РИА «Новости».

«И радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины», — сообщил Порошенко, выступление транслировали украинские телеканалы.

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Отмечается, что заявление президента Украины присутствующие встретили аплодисментами.

Это не первая оговорка украинского лидера. Ранее Порошенко по ошибке рассказал о подлости «украинского режима».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.