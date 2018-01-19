В Кремле ответили на предложение Трампа перенести переговоры по Украине из Минска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который назвал неэффективными переговоры в Минске по урегулированию на востоке Украины и предложил перенести их в другое место, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по разрешению конфликта в Донбассе из Минска в столицу другого государства.

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«Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения — первое. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность «нормандскому формату», собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета безопасности», — сказал Песков.

Он отметил, что «все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом».