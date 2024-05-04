Биволу могут найти другого соперника вместо травмированного Бетербиева

Российскому боксеру Дмитрию Биволу могут найти другого соперника на бой, который должен был пройти против другого российского спортсмена Артура Бетербиева. Об этом сообщает ESPN.

Поединок должен был пройти 1 июня в Саудовской Аравии. Бетербиев получил разрыв мениска и выбыл, как минимум, до сентября. На данный момент организаторы ищут замену для Бивола.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Таким образом, Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBC и WBO

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 22 победы в 22 боях (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.

Ранее российский боксер ответил на обвинения из Грузии в подкупе.