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Спасатели призвали жителей Тюменской области эвакуироваться

МЧС призвало жителей Тюменской области эвакуироваться из-за подъема уровня воды

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Спасатели призвали жителей Викуловского района Тюменской области заблаговременно эвакуироваться из-за прибытия воды в реке Ишим. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, в Викуловском районе вода в реке Ишим продолжает прибывать, а спасатели помогают жителям подтопленных районов.

Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (6.00 мск) 3 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатское – 1236 сантиметров, на 22.00 (20.00 мск) – 1235 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) 4 мая – 1235 сантиметров, минус 1 сантиметр за сутки.

До этого информационный центр правительства Тюменской области сообщал, что уровень воды в реке Ишим в Абатском районе начал снижаться впервые с момента прихода большой воды.

1 мая МСЧ России сообщало, что более 1300 жителей Абатского района Тюменской области покинули свои дома в связи с весенним паводком.

Ранее жителей Тюменской области предупредили о непредсказуемости поведения реки Ишим.

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