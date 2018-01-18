Антонов: Россия готова наращивать взаимодействие с США по Сирии

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона готова наращивать взаимодействие по Сирии, сообщает РИА «Новости».

«Россия готова к продолжению и наращиванию взаимодействия по Сирии с США в интересах мирного урегулирования в САР на прочной международно-правовой основе», — сказал Антонов.

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Он добавил, что Москва направит постоянным членам СБ ООН приглашения принять участие в качестве наблюдателя в конгрессе национального диалога по Сирии. При этом каждая сторона сможет сама выбрать, какого уровня делегацию направить на конгресс в Сочи.

«Призываем международных и региональных игроков, имеющих влияние на развитие ситуации в Сирии, занять недвусмысленную позицию в поддержку КСНД», — отметил Антонов.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к конгрессу нацдиалога.