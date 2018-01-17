Поклонская назвала Мосийчука жалким шутом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук является клоуном и жалким шутом, передает РИА «Новости».

«Вспоминаются точные слова Рамзана Ахматовича Кадырова, что вы «клоун и жалкий шут». Добавлю от себя: вы — клоун и жалкий шут, радующийся возможности напомнить о себе. Понимаю, что говорить о вашей, казалось бы, принадлежности к мужскому полу, в том числе и ваших соратников в продвижении националистической фашистской идеологии, не стоит», — сказала Поклонская.

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Она также подчеркнула, что Мосийчуку придется ответить за все содеянное перед законом.

Ранее Игорь Мосийчук заявил, что потребовал от научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского провести принудительную психиатрическую экспертизу Натальи Поклонской.