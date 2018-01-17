Тереза Мэй назначила «министра по одиночеству»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создала новый пост «министра по одиночеству», пишет The Guardian.

Новую должность заняла замминистра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч.

Как рассказали на Даунинг-стрит, Крауч возглавит правительственную группу, отвечающую за политику, связанную с одинокими людьми.

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«Для слишком большого количества людей одиночество является печальной реальностью современной жизни. Я хочу бороться с этой проблемой ради нашего общества и всех нас, помогать переживать одиночество пожилым людям, опекунам, тем, кто потерял близких, тем кому не с кем поговорить, поделиться своими мыслями и опытом», — заявила Мэй.

Параллельно правительство разработает стратегию по борьбе с одиночеством и предоставит финансирование общинным группам для начала работы, которая бы помогала связывать людей.

Ранее в Польше появится министр по борьбе со смогом.