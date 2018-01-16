Премьер Румынии ушел в отставку

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе объявил о своей отставке, об этом сообщается на официальном сайте румынского правительства.

«Премьер-министр Михай Тудосе сегодня вечером объявил о своей отставке. Согласно закону об организации и функционировании правительства, официальное обращение будет направлено в администрацию президента в течение завтрашнего дня», — говорится в сообщении.

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Согласно закону, президент страны Клаус Йоханнис должен будет подписать документ об отставке главы правительства и назначить временно исполняющего обязанности премьер-министра.

Ранее сообщалось, что президент Румынии отменил свою поездку в Киев.